TOKAT İSVİÇRELİ ÇİFT, BİSİKLETLE 4 AYDA 8 BİN KİLOMETREYİ AŞIP TÜRKİYE'YE GELDİ

08.08.2019 13:14

İSVİÇRE'nin Bern şehrinde yaşayan finansçı Christoph Bigler (31) ile fizyoterapist arkadaşı Maria Tabea Eggimann (27) farklı kültürleri keşfetmek için bisikletle ülke ülke dolaşıyor. Portekiz'den yola çıkan ikili, 4 ayda 8 bin kilometre yol katederek Türkiye'ye ulaştı.

İsviçre'nin Bern şehrinde yaşayan Christoph Bigler ile Maria Tabea Eggimann farklı kültürleri keşfetmek için bisiklet turuna çıkmaya karar verdi. 4 ay önce Portekiz'da Atlas Okyanusu kıyısındaki Faro şehrinden yola çıkan iki arkadaş, bisikletle 8 ülkeyi geçip Türkiye'ye geldi. İspanya, Fransa, İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Arnavutluk ve Yunanistan'ı bisiklet sürerek geçen Bigler ve Eggimann şehir şehir dolaşarak 4 ayda 8 bin kilometre yol yaptı. Dubai'de sona erdirmeyi planladıkları yolculukları için Türkiye'ye gelen ikili, Tokat'ın Erbaa ilçesine ulaştı. Bir gün ilçede kaldıktan sonra yolculuğa devam eden Bilgler ve Eggimann Türkiye'den sonra Gürcistan, Ermenistan ve İran üzeinden Dubai'ye gideceklerini söyledi. Yolculuklarını Gürcistan, Ermenistan, İran ve ardından Dubai'ye ulaşarak tamamlamak istediklerini kaydeden Christoph Bigler,Türkiye'de iniş ve çıkışlar sebebiyle bisiklet sürerken bazen zorlandıklarını, yolculuklarının ise çok iyi geçtiğini ifade etti.

Kaynak: DHA