Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı
Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Kentte gün boyu etkili olan sağanak, akşam saatlerinde kara dönüştü. Kar yağışı nedeniyle Sivas-Tokat kara yolunun 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde sürücüler zor anlar yaşadı.
Polis ekipleri, kar yağışının artmasıyla bölgede araç geçişine kontrollü olarak izin verdi.
Olumsuz hava şartları nedeniyle karayolları ekipleri iş makineleriyle tuzlama ve yol açma çalışması yaptı.
Haber Videosu: Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı