Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı
Haberler » Güncel » Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı - Haber

Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı

Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

02.12.2019 01:30 | Son Güncelleme: 02.12.2019 01:30
Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı

'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kentte gün boyu etkili olan sağanak, akşam saatlerinde kara dönüştü. Kar yağışı nedeniyle Sivas-Tokat kara yolunun 1650 rakımlı Geçidi'nde sürücüler zor anlar yaşadı.

Polis ekipleri, kar yağışının artmasıyla bölgede araç geçişine kontrollü olarak izin verdi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle karayolları ekipleri iş makineleriyle tuzlama ve yol açma çalışması yaptı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et