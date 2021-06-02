TOKAT'IN YÖRESEL YEMEKLERİ KİTAPTA TOPLANIYOR

TOKAT'ın unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemekleri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce hazırlanan kitapta toplanıyor.

TOKAT'ın unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemekleri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce hazırlanan kitapta toplanıyor.

Tokat Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Tokat'ta genelinde yapılan, unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemekler için kitap çalışması başlattı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri, il genelinde bulunan lokantaları gezerek aşçılarla birlikte unutulan yemekleri derledi. Tokatlı aşçılar tarafından hazırlanan yöresel yemekler fotoğraflandıktan sonra tarifleri ile birlikte hazırlanan kitapta yer alacak. Tokat'ın yöreye özgü nivik otu yemeği, boduç, pürpürüm kavurması, gaygana, mücürüm, büdül, pezik otundan efelik sarması ve pezük kavurması gibi ismi az bilinen türlerinin yer alacağı kitabın yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

4 ay önce çalışmalara başladıklarını söyleyen, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Şube Müdürü Selahattin Adıgüzel, Fotoğraf sanatçısı Kenan Kayhan, araştırmacı Hayriye Taşkın Melek ile ilimizin kaybolmaya yüz tutmuş yemeklerini gün yüzüne çıkarmak amacıyla Sayın Valimiz Ozan Balcı'nın bizleri yönlendirmesi neticesinde lokantalarda ustalarımızın maharetlerini tek tek fotoğrafladık. Bugüne kadar yaklaşık 110'a yakın Tokat'ın gastronomi kültürüne hizmet edebilecek bu yemeklerimizi vatandaşlarımıza sunabilmek, Tokat'ın bu kaybolan değerlerini gelecek nesillere aktarabilmek düşüncesiyle bu çalışmaya yön verdik. Bunları kitap haline getirerek turizm hizmetine sunulması için bir gayretimiz var. Bu kitapta tüm yemeklerin tarifleri yer alacak. Tokat tarım, hayvansal ve tarih bakımından zengin bir il. Bunu tanıtmak içinde elimizden geleni yapıyoruz dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı