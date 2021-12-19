Son dakika! Tokat'ın yöresel lezzetleri Üsküdar'da halka tattırıldı

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - "Tokat Günleri"nin duyurusu amacıyla Üsküdar Meydanı'nda, kentin yöresel lezzetleri halka ikram edildi.

Tokatlı sivil toplum kuruluşları tarafından 23 Aralık'ta Yenikapı'da yapılacak olan Tokat Günleri'nin tanıtımı amacıyla Üsküdar Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.

Çanakkale'nin isimsiz kahramanları Tokatlı 15'li askerleri temsilen askeri üniformalarla gençlerin de katıldığı etkinlikte, kentin yöresel oyunları, davul ve zurna eşliğinde oynandı.

Tokat yaprağından yapılan sarmalar, nohut mayalı çörekler, Tokat, Niksar cevizi ve meşhur Zile pekmezinden oluşan yöresel lezzetler, meydanda halka dağıtıldı.

Tokat Konfederasyon Başkanı Ahmet Yılmaz yaptığı açıklamada, Tokat'ın tanıtımı için İstanbul'da olduklarını, şehrin kültürünü, sanatını ve lezzetlerini Yenikapı'da 23 Aralık'ta başlayıp 26 Aralık akşamına kadar sürecek olan etkinliklerde sergileyeceklerini söyledi.

Yılmaz, İstanbulluları ve hemşerilerini Tokat günlerine davet etti.