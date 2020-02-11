Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde yarın taşımalı eğitim yapılamayacak

11.02.2020 18:22 | Son Güncelleme: 11.02.2020 18:22

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde, kardan dolayı yarın taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçede etkili olan kar yağışı dolayısıyla özellikle köy yollarında buzlanma yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, bu nedenlerle ilçedeki taşımalı eğitime 12 Şubat Çarşamba ara verildiği ifade edildi.

Kaynak: AA