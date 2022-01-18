Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde eğitime kar engeli

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Yeşilyurt Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu kaydedildi.

Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde 19 Ocak Çarşamba resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime ara verildiği duyuruldu.