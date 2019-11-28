Tokat'ın yemekleri ve kültürü Tokat haftası gala yemeğinde tanıtıldı

28.11.2019 17:05 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:05

28 Kasım Perşembe günü Tadında Anadolu'nun İstanbul Havalimanı dış hatlar restoranında düzenlenen gala yemeğine pek çok önemli isim katıldı.

Anadolu'nun binden fazla geleneksel yemek reçetesini titizlikle bir araya getiren Tadında Anadolu, Anadolu yemek kültürünü tanıtmaya devam ediyor. TAV iştiraki olan BTA bünyesinde yer alan Tadında Anadolu, Tokat kültürünü ve geleneklerinin tanıtıldığı Tokat haftası düzenledi. 28 Kasım Perşembe günü Tadında Anadolu'nun İstanbul Havalimanı dış hatlar restoranında gerçekleştirilen gala yemeğine aralarında Tokat İl Valisi Dr. Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, IST Havalimanı Valisi İsmail Şanlı, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Emre Erdoğan, BTA Operasyondan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi İbrahim Demir ve BTA İstanbul Havalimanı İşletme Müdürü Kazım Çil'in de bulunduğu birçok isim katıldı.

BTA Operasyondan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi İbrahim Demir, "Tadında Anadolu, Anadolu sevdalısı bir marka. Ne kadar şanslıyız ki geniş bir coğrafyada, birbirinden lezzetli tatlara ev sahipliği yapıyoruz. Biz de bu zenginliklerimizi dünya ile paylaşmayı ve kültür mirasımıza sahip çıkmayı hedefimiz olarak belirledik. Bu kapsamda düzenlediğimiz Tokat haftası etkinliklerinde, yemeklerinden kültürüne, yazma ve el sanatından çinilerine kadar bu bölgenin eşsiz değerlerine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

27, 28, 29 Kasım'da İstanbul Havalimanı'nda, 1, 2 Aralık'ta Capitol, ardından da Ankara Esenboğa ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı şubesinde yapılacak Tokat günlerinde misafirleri birbirinden lezzetli yemekler bekliyor.

Kaynak: Bültenler