Tokat'ın tek kadın 'döner' ustası
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Tokat'ın tek kadın 'döner' ustası

TOKAT Gaziosmanpaşa Araştırma ve Uygulama Hastanesi kantininde görev yapan Sevda Polat (31), kentin tek kadın döner ustası olarak dikkat çekiyor.

Tokat'ın tek kadın 'döner' ustası
08.07.2020 08:30 | Son Güncelleme: 08.07.2020 08:33

TOKAT Gaziosmanpaşa Araştırma ve Uygulama Hastanesi kantininde görev yapan Sevda Polat (31), kentin tek kadın döner ustası olarak dikkat çekiyor.

Gaziosmanpaşa Araştırma ve Uygulama Hastanesi kantininde 6 yıl önce aşçı yardımcısı olarak işe başlayan evli ve 1 çocuk annesi Sevda Polat, 6 ay sonra döner ustasının işi bırakmasının ardından tezgahın başına geçti. Polat, döner ustası olarak çalışmaya başladı. Polat, aynı zamanda kentteki tek kadın döner ustası unvanını da aldı.

Döner ustasının ellerine bakarak işi öğrendiğini belirten Sevda Polat, "İşe başladığımda döner ustasının yanına verildim. 6 ay boyunca ustanın ellerine bakarak işi öğrendim. 6 ay sonra usta işten ayrıldı. Daha sonra bana o görevi verdiler. O şekilde çaba göstererek öğrendim. İşimi seviyorum. Görenler önce şaşırıyor. 'Sen bir kadınsın, nasıl yapıyorsun?' diyenler oluyor. Buradaki çoğu müşterilerimiz alıştı. Ama ilk görenler şaşırıyor" dedi. 'KADINLARIN YAPAMAYACAĞI HİÇBİR İŞ YOK'Ev kadınlarına seslenen Polat, "Ev hanımları bence evde durup da kendi kendilerinin kafalarını yiyeceklerine korkmasınlar. Kadınların yapamayacağı hiçbir iş yok. Ben önceden eşimin yanında eczanede çalışıyordum. Ben mutfağa giremem derdim ama şimdi yapıyorum. Herkes erkeklerden daha iyi döner yaptığımı ve bu işe devam etmem gerektiğini söylüyor" diye konuştu.'SEVDA USTAMIZI GÖRENLER ŞAŞIRIYOR'Polat'ın erkek ustalardan daha iyi döner yaptığını söyleyen işletme sahibi Erdal Gürses, "Daha önce burada çalışan erkek döner ustasının yanına vererek yetiştirdik. Bu konuma geldi. Şu anda çok güzel döner yapıyor. Çok güzel döner kesiyor. Sevda ustamızı görenler şaşırıyor. Bir kadın olarak benim ustam daha güzel döner yapıyor" dedi. 

Hastane kantininden yemek yiyen vatandaşlar ise ustayı görünce önce şaşırdıklarını, ancak dönerin lezzetini çok beğendiklerini ifade ediyor.  

 


Kaynak: DHA

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