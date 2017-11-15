Tokat'ın En Eski Matbaacısı 43 Yıllık Makinesine Gözü Gibi Bakıyor

Tokat'ta 1962 yılında henüz 15 yaşındayken matbaacılık yapmaya başlayan 70 yaşındaki Halil Ekicioğlu, 43 yıl önce Tokat'a getirdiği ve hala çalışır durumda olan matbaa makinesine gözü gibi bakıyor.



1962 yılında mesleğe başlayan ve 1967 yılında vatani görevini matbaacı olarak yaptıktan sonra orada edindiği tecrübelerle 1970 yılında kendi işyerini açan 70 yaşındaki Halil Ekicioğlu, 43 yıl önce İstanbul'dan satın aldığı Alman malı matbaa makinesine gözü gibi bakıyor. Tokat'ın çalışmaya devam eden en eski matbaacısı olan Halil Ekicioğlu, 43 yıllık ömrü beraber paylaştığını söylediği matbaa makinesi için 'gözbebeğim' tabirini kullanıyor. E-fatura döneminin başlamasıyla birlikte sektörde var olmaya çalışan küçük ölçekli matbaacıların sıkıntılar yaşadığına dikkat çeken Ekicioğlu, işleri eskisi kadar olmasa da hazine müsteşarlığının verdiği destekle 2000 yılında modernize ettiği matbaasında şükrederek çalışmaya devam ettiğini söyledi.



Ekicioğlu, "1967 yılında askere gittim ve askeri matbaada askerliğimi yaptım. 1969 yılında terhis olduktan sonra 1970 yılında kendi matbaamızı açtık. Aynı yerde bu yıla kadar gelebildik burada. Sonra 1974 yılında maşalı dediğimiz o günlerin gözbebeği olan bu makinemizi aldık. Camekanımızın önüne koyduk ve bunu izlemeye gelenler oldu Tokat'ta. Kağıdı kendi alıp kendi basıp geri yerine koyduğu için insandan akıllı diyenler oldu. O günün parası 1974'te 110 bin liraya aldık bunu. 2 tane sıfır otomobil parasıydı, çok büyük bir paraydı. Yalnız onu da elle koyduğumuz, didindiğimiz, damla ile biriktirdiğimiz parayla yerine getirdik. Bu makine ile 43 yıldır beraberiz. 43 yıllık ömrü beraber paylaştık. Bu matbaanın mayası, bütün makinelerin alımının kazancının bereketi bu makine. Onun için şuanda bile gözbebeğimiz. Bugün hiçbir yerinde arızalı yeri yok ve kullanmaya devam ediyoruz. Her işe yarayan bir makine. Diğerleri gibi tek dalda çalışan bir makine değil" dedi.



Masasında muhafaza ettiği Tokat'ın ilk renkli baskılarındaki örneklerde sadece 2 haneli telefon numaraları olduğuna dikkat çeken Halil Ekicioğlu, o dönemlerden kalma sadık müşterilerinin olduğunu da söyledi. Ekicioğlu'nun müşterilerinden birisi olan İbrahim Guzey, 15 yıldır bütün matbaa işlerini kendisine yaptırdığını söyledi. - TOKAT