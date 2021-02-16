Tokat'ın bazı ilçelerinde yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi
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Tokat'ın bazı ilçelerinde yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi

16.02.2021 10:01 | Son Güncelleme: 16.02.2021 10:04
Tokat'ın bazı ilçelerinde yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi

Tokat'ta yoğun kar nedeniyle bazı ilçelerde bugün yüz yüze eğitim yapılamayacak.

Tokat'ta yoğun kar nedeniyle bazı ilçelerde bugün yüz yüze eğitim yapılamayacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde yoğun yağış bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, kar nedeniyle Almus, Başçiftlik, Reşadiye, Sulusaray, Turhal, Yeşilyurt ve Zile ilçeleri ile Erbaa Gökal bölgesinde yüz yüze eğitime, Niksar ile Pazar ilçelerinde ise taşımalı eğitime bugün ara verilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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