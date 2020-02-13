Tokat'ın bazı ilçelerinde eğitime kar engeli
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Tokat'ın bazı ilçelerinde eğitime kar engeli

Tokat'ın Almus, Reşadiye ve Başçiftlik ilçelerinde, kardan dolayı yarın taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

13.02.2020 23:38 | Son Güncelleme: 13.02.2020 23:38
Tokat'ın bazı ilçelerinde eğitime kar engeli

'ın , ve ilçelerinde, kardan dolayı yarın taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

Tokat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilerin incelenmesi ve yapılan değerlendirilmeler neticesinde ilçelerde etkili olan kar yağışı dolayısıyla özellikle köy yollarında buzlanma yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, bu nedenlerle öğrenciler ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için belirtilen ilçelerde taşımalı eğitime 14 Şubat Cuma ara verildiği ifade edildi.

Kaynak: AA
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