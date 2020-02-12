Tokat'ın Başçiftlik ve Reşadiye ilçelerinde yarın eğitime ara verildi
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Tokat'ın Başçiftlik ve Reşadiye ilçelerinde yarın eğitime ara verildi

Tokat'ın Başçiftlik ve Reşadiye ilçelerinde, kardan dolayı yarın tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

12.02.2020 22:38 | Son Güncelleme: 12.02.2020 22:38
Tokat'ın Başçiftlik ve Reşadiye ilçelerinde yarın eğitime ara verildi

'ın ve ilçelerinde, kardan dolayı yarın tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden yapılan yazılı açıklamada, ilçelerde etkili olan kar yağışı dolayısıyla özellikle köy yollarında buzlanma yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, bu nedenlerle ilçelerde eğitime 13 Şubat Perşembe günü ara verildiği ifade edildi.

Kaynak: AA
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