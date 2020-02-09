Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde taşımalı eğitime ara verildi
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Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde taşımalı eğitime ara verildi

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeni ile taşımalı eğitime 1 gün süre ile ara verildi.

09.02.2020 21:40 | Son Güncelleme: 09.02.2020 21:40
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde taşımalı eğitime ara verildi

'ın ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeni ile taşımalı eğitime 1 gün süre ile ara verildi.


Tokat Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Başçiftlik ilçesinde köy yollarında yaşanan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeni ile taşımalı eğitime 1 gün süre ile ara verildiği duyuruldu. Yapılan duyuruda, il merkezi ve diğer ilçelerde eğitimde ara verilmesine yönelik bir karar olmadığı da belirtildi. - TOKAT

Kaynak: İHA
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