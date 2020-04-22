Tokat'ın Başçiftlik ilçesi beyaza büründü
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Tokat'ın Başçiftlik ilçesi beyaza büründü

Tokat'ın Başçiftlik ilçesi beyaza büründü Tokat'ın Başçiftlik ilçesi nisan ayında kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.

22.04.2020 19:25 | Son Güncelleme: 22.04.2020 19:26
Tokat'ın Başçiftlik ilçesi beyaza büründü

Tokat'ın Başçiftlik ilçesi beyaza büründü

TOKAT - Tokat'ın Başçiftlik ilçesi nisan ayında kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.

Tokat şehir merkezinde yağmur yağışı yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı sonucu 1425 rakımlı Başçiftlik ilçesi beyaza büründü. Niksar ile Reşadiye ilçesinde de yüksek kesimlerde etkili olan kar manzaraları objektiflere yansıdı Nisan ayında kar sürprizi ile karşılasan doğa fotoğrafçısı Nazif Karakoç, Yeni Yayla mevkinde kar yağışının etkili olduğunu kaydetti. İlkbahar ayında kar yağışının şaşkınlığını yaşadıklarını ifade eden Karakoç, çiçek açan kır çiçeklerinin soğuk hava nedeniyle buz tuttuğunu söyledi.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesi beyaza büründü

Kaynak: İHA

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