Tokat'ın Akçatarla köyü Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı Tokat'ın Turhal ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, Kovid-19 nedeniyle karantinaya alınması gereken yerlerle ilgili durum değerlendirildi.

Bu kapsamda, Akçatarla köyünde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: AA