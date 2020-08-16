Tokat'ın Akçatarla köyü Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Tokat'ın Turhal ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.
16.08.2020 17:21 | Son Güncelleme: 16.08.2020 17:35
Tokat'ın Turhal ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, Kovid-19 nedeniyle karantinaya alınması gereken yerlerle ilgili durum değerlendirildi.
Bu kapsamda, Akçatarla köyünde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.
Kaynak: AA