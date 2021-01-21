Tokat İl Sağlık Müdürlüğünden "harita" açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tokat İl Sağlık Müdürlüğünden "harita" açıklaması

21.01.2021 17:29 | Son Güncelleme: 21.01.2021 17:32
Tokat İl Sağlık Müdürlüğünden

Tokat İl Sağlık Müdürlüğü, bazı internet sitelerinde yer alan "Sağlık Bakanlığı logolu haritada Aleviler fişlendi" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Tokat İl Sağlık Müdürlüğü, bazı internet sitelerinde yer alan "Sağlık Bakanlığı logolu haritada Aleviler fişlendi" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanarak şunlar kaydedildi:

"Tokat Almus Toplum Sağlığı Merkezinde görevli bir hekimin, merkezde asılı olan Almus ve köylerini gösteren haritanın fotoğrafını çektiği ve şahsi telefonundaki bu fotoğraf üzerinde değişiklikler yaptığı anlaşılmıştır. Hekim, beyanında, 'Almus ilçesinin kültürünü ve köylerin eski isimlerini öğrenebilmek için haritada bu değişiklileri yaptığını' ifade etmiştir. Haberlerde iddia edildiğinin aksine, müdürlüğümüzde ya da bağlı sağlık tesislerimizde böyle bir harita bulunmamaktadır. İlgili personel hakkında müdürlüğümüzce idari soruşturma başlatılmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Fahrettin Koca Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Aleyna Tilki Caner Cindoruk Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ozan Tufan Mesut Özil Ersun Yanal Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Rusya Joe Biden Denizlispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tokat İl Sağlık Müdürlüğünden "harita" açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 17:41:54. #1.15#
title