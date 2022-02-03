Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Murat Ağar atandı
AA, Ekber Türkoğlu - Güncel
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Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Murat Ağar getirildi.
DİYARBAKIR (AA) - Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Murat Ağar getirildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali'nin Diyarbakır'a atanmasının ardından İl Milli Eğitim Müdür Vekili olarak görevi yürüten Abdullah Gürbüz, Milli Eğitim Bakanlığı Daire Başkanı iken Tokat Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Ağar'a görevi devretti.
Gürbüz, Ağar'a çiçek takdim etti.
AA / Ekber Türkoğlu - Güncel