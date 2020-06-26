Tokat Hava Limanı 2021'in başlarında hizmete başlayacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tokat Hava Limanı 2021'in başlarında hizmete başlayacak

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımı deva eden Tokat Hava Limanının 2021 yılının başlarında hizmete açılacağını açıkladı.

Tokat Hava Limanı 2021'in başlarında hizmete başlayacak
26.06.2020 13:17 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:20

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımı deva eden Tokat Hava Limanının 2021 yılının başlarında hizmete açılacağını açıkladı.

Ankara'dan hava yolu ile Tokat'a gelen Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu il protokolü karşıladı. Yeni Hava Limanında incelemelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu, burada çalışmaların son durumu hakkında bilgiler aldı. Adından Tokat-Niksar yolu Dönekse şantiyesine uğradı. Karaismailoğlu'na DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin'de eşlik etti.

2021 BAŞLARINDA AÇILACAK

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Tokat Hava Limanı'nın 2021 yılı başlarında açılacağını belirterek, "Tokat Hava Limanı şantiyesinde incelemelerimizi yaptık. Pist çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Önümüzdeki 2 ay içerisinde pistle ilgili tüm işlemler tamamlanmış olacak. Terminal binasında da kaba işlemler tamamlandı, ince işlemlere başlanılacak. İnşallah önümüzdeki yılın başlarında Tokat Hava Limanına güvenilir bir şekilde uçaklarımız inebilecek. İnşallah Tokatlıları Dünya ile buluşturmuş olacağız. Tokat'a yakışır bir hava limanı ile önümüzdeki yılın başlarında tanımış olacağız. Çalışmaların biran önce bitmesi için elimizden geleni yapacağız" dedi.

TOKAT-NİKSAR KARAYOLUNDA ÇALIŞMALAR HIZLA SÜRÜYOR

Karaismailoğlu, Tokat-Niksar karayolunda çalışmaların hızla sürdüğünü belirtip, "Tokat-Niksar karayolunun şantiyesinde bulunmaktayız. Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. 2x2 duble yolun bir kısmı tamamlanıp trafiğe açıldı. Kalan kısımların planlamalarını yapıyoruz. Tokat-Niksar karayolunu 2x2 güvenli bir yol olarak Tokatlılara, Niksarlılara hizmete almanın hedefi içerisindeyiz. Niksar, Tokat'ın Karadeniz'e açılan bir noktası. İnşallah ilerleyen dönemlerde Tokat'ın da Karadeniz'e açılan kısmını konforlu bir şekilde bağlamış olacağız" dedi.

15 ÜLKE İLE UÇUŞLAR BAŞLADI, 100 ÜLKE İLE GÖRÜŞÜLÜYOR

Karaismailoğlu açıklamalarında 15 ülke ile uçuşların başladığını 100 ülke ile uçuşların başlaması için görüşmelerin sürdüğünü dile getirip, "1 Haziran'dan itibaren yeni normalleşmeye başlamıştık. 100 ülke ile uluslararası uçuşların başlaması için görüşmelerimiz devam ediyor. Yoğun bir diploması var. Yaklaşık 15 ülke ile uçuşlarımız başladı. Diğerlerinin de takipçisiyiz. Bu sadece bizim isteğimiz ile olmuyor. Karşı tarafı da ikna etmemiz gerekir. Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte, hükümetimiz el birliği ile bu sürecin kısa sürede atlatılması için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Manisa'da yaşanan depreminde iletişim sorunu yaşanmadığını belirten Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Konunun takibindeyiz. İletişim anlamında hiçbir engel yok. Arkadaşlarımız konunun takibindeler. Bir yoğunluk oldu ama bizim alt yapımızı etkileyecek bir olumsuzluk yaşanmadı."

Karaismailoğlu ve bareberindekiler Tokat'taki incelemelerini sürdürüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti Haber
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya 'israf' eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi Haber
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle...
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı Haber
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya...
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu Haber
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı Haber
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu Haber
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Son dakika: Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Sokakta tezgah açan girişimci, günde 50 bin takipçi satıyor
Sokakta tezgah açan girişimci, günde 50 bin takipçi satıyor
İlişkisinin bitmesine sebep olarak gördüğü kişiye kurşun yağdırdı
İlişkisinin bitmesine sebep olarak gördüğü kişiye kurşun yağdırdı
Alıcı ve satıcı tartıştı, nakliyeci 23 ton karpuzla ortada kaldı
Alıcı ve satıcı tartıştı, nakliyeci 23 ton karpuzla ortada kaldı
Erdoğan köklü değişiklik üzerinde çalışıyor; kabinede değişimler olacak, bakanlık sayısı artacak
Erdoğan köklü değişiklik üzerinde çalışıyor; kabinede değişimler olacak, bakanlık sayısı artacak
Günlük burç yorumları 26 Haziran 2020 Cuma
Günlük burç yorumları 26 Haziran 2020 Cuma
İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet portresinin nerede sergileneceği netleşti
İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet portresinin nerede sergileneceği netleşti
Göztepe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündemindeki Volkan Babacan'ı istiyor
Göztepe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündemindeki Volkan Babacan'ı istiyor
Altının kilogramı 388 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 388 bin liraya geriledi
İbrahim Kalın'dan Libya resti: Türkiye'siz bir plan yapılamaz, gereken cevabı alırlar
İbrahim Kalın'dan Libya resti: Türkiye'siz bir plan yapılamaz, gereken cevabı alırlar
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına döndü
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına...
Son dakika: Manisa'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem anı kamerada!
Son dakika: Manisa'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem anı kamerada!
Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı
Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı
İstanbul'un göbeğinde sızan kadının hikayesi ayıldıktan sonra ortaya çıktı
İstanbul'un göbeğinde sızan kadının hikayesi ayıldıktan sonra ortaya çıktı
Bakan Koca gece vakti paylaşıp uyardı: 'Virüsün yayılma hızı azaldı' bilgisi yanlıştır
Bakan Koca gece vakti paylaşıp uyardı: 'Virüsün yayılma hızı azaldı' bilgisi yanlıştır
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
Merkez Bankası rezervleri 91 milyar 593 milyon dolara geriledi
Merkez Bankası rezervleri 91 milyar 593 milyon dolara geriledi
Ettiği küfür yüzünden Sıla'yla mahkemelik olan Davut Güloğlu'ndan ilginç savunma
Ettiği küfür yüzünden Sıla'yla mahkemelik olan Davut Güloğlu'ndan ilginç savunma
Kurban kesimi 'randevu' sistemiyle yapılacak
Kurban kesimi "randevu" sistemiyle yapılacak
Kenti karıştıran tartışmaya Çorum Valisi de katıldı: Aslan emaresine rastlamadık
Kenti karıştıran tartışmaya Çorum Valisi de katıldı: Aslan emaresine rastlamadık
Marmaris'te tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu
Marmaris'te tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Volkan Bozkır Süleyman Soylu Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Gündeş Oğuzhan Koç Demet Akalın Dilan Çiçek Deniz
Spor Ali Koç Rıza Çalımbay Tahir Karapınar İbrahim Üzülmez Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Kadın Deprem Manisa
Şu an buradasınız: Tokat Hava Limanı 2021'in başlarında hizmete başlayacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.6.2020 13:21:45. #1.15#
title