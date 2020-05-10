TOKAT-Gönüllü gençlerden şehit annelerine ziyaret
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TOKAT-Gönüllü gençlerden şehit annelerine ziyaret

TOKAT-Gönüllü gençlerden şehit annelerine ziyaret
10.05.2020 13:18 | Son Güncelleme: 10.05.2020 13:18

Gönüllü gençlerden şehit annelerine ziyaretTOKAT'ta Türk Kızılayı, 10 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini evlerinde ziyaret ederek günlerini kutladı.

Gönüllü gençlerden şehit annelerine ziyaret

TOKAT'ta Türk Kızılayı, 10 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini evlerinde ziyaret ederek günlerini kutladı.

Türk Kızılayı'nda görevli gönüllü gençler Muzaffer Güneş, Ömer Yeşersin ve Büşra Er, Anneler Günü nedeniyle kentte şehit annelerini ziyaret etti. 2017 yılında Siirt'in Baykan ilçesi Çukurca köyünde şehit düşen Zekeriya (53) ve Gülizar Akdağ (52) çiftinin 2 çocuğunun büyüğü olan Jandarma Astsubay Yakup Akdağ ve 1989 yılında Siirt'te şehit olan Kadir (80) ve Peri Kart (75) çiftinin 4 çocuğundan ortancası Jandarma Er Hayrettin Kart'ın ailesini ziyaret eden gönüllüler çiçek ve çikolatanın yanında şehit annelerine maske ve dezenfektan da hediye etti.

İlk olarak Şehit Jandarma Astsubay Yakup Akdağ'ın baba evini ziyaret eden gönüllüler şehit annesi Gülüzar Akdağ ile sohbet etti.

Ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Gülizar Akdağ, Allah razı olsun, Allah hepinizin gönlünü görsün. Bizim her sene yaşadığımız olay. Hem seviniyoruz, hem de burukluk yaşıyoruz. Yapacak bir şey yok. Emanetim var, onunla mutlu oluyoruz. Beni hiç yalnız bırakmıyorsunuz. Eksikliği var ama Allah onun kolaylığını veriyor. Ben oğlumun yokluğunu hissetmiyorum. Her yerde bana yardım ediyor. Sadece özlüyorum dedi.

Daha sonra Şehit Jandarma Er Hayrettin Kart'ın baba ocağını ziyaret eden gençler burada da çeşitli hediyeler vererek aile fertleri ile sohbet etti.

Duyduğu memnuniyeti dile getiren şehit annesi Peri Kart, 4 tane çocuğum vardı. Birisi şehit oldu. Şimdi 3 çocuğum var. Kızılay'dan geldiler, hediyeler getirdiler. Onlar benim torunum yerindeler, sağ olsunlar bizi unutmadılar. Anneler günümü kutladılar, teşekkür ederim diye konuştu.

'YALNIZ OLMADIKLARINI HİSSETTİRDİK'

Tokat Genç Kızılay Başkanı Muzaffer Güneş, Anneler Günü münasebeti ile ilimizde bulunan şehit ailelerini ziyaret etmek istedik. Birer manevi evladı olarak, onlara yalnız olmadığını hissettirmek için, sosyal mesafemizi koruyarak ziyaret gerçekleştirdik. Bu ziyaret çerçevesinde şehitlerimizin anne ve babası ile beraber sohbet ettik. Hediye olarak çiçek ve çikolata yaptırdık. Hediyelerimizi takdim ettik kendilerine. Kendileri 65 yaş üzerinde. Bugün de sokağa çıkma durumları olduğu için izin süreleri olacak. O izin saati içerisinde maskesiz ve dezenfektan olmadan çıkmasınlar, yürüyüş yaparken kullansınlar diye onlara maske ve dezenfektan getirdik ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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