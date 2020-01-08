Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Şahin: "Tercih edilen bir üniversiteyiz"

08.01.2020 15:52 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:52

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, "Adını Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa'dan alan üniversitelerinin tercih edilen bir üniversite olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Şahin, Rektörlük makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Gaziosmanpaşa Üniversitesinin başta Tokat olmak üzere bölgenin ve ülkenin gelişmesine katkı sunduğunu söyledi.

Üniversitenin 16 fakülte, 15 meslek yüksekokulu ve 4 yüksekokul ile 35 bin öğrenciyi geleceğe hazırladığını ifade eden Prof. Dr. Bünyamin Şahin, şöyle devam etti:

"Güler yüzlü, şeffaf, katılımcı, girişimci, bilgi ve teknoloji üreten, bölgenin ekonomik, sosyal kültürel yapısına katkı sağlayan ve tercih edilen bir üniversiteyiz. Tüm insanlığın refahına ve kültürüne doğrudan etki eden, gerek ulusal ve uluslararası tanınırlığı olan ve tercih edilen bir üniversite olma yolunda ilerliyoruz. Evrensel değerlere sahip, insana, topluma ve doğaya saygılı, donanımlı, ülkenin sosyokültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacak girişimci ve yenilikçi bireyler yetiştirmek, bölgesel, ulusal ve uluslararası sorunlara çözümler üretecek bilimsel çalışmalar yapmak, üniversitenin birikimlerini insanlığın hizmetine sunmak istiyoruz."

Üniversite yerleşkesinde, öğrencilerin mutluluğu ve rahatı için her türlü sosyal donatı ve yaşam alanlarını oluşturmaya gayret gösterdiklerine işaret eden Rektör Şahin, şunları kaydetti:

"Üniversitemizin ana yerleşkesi içinde öğrencilerin alışveriş yapması için bir marketler zincirinin şubesini açtık. Öğrenci butiği açarak isteyen her öğrencimize iki çift olmak üzere beğendiği markalı kıyafetleri ücretsiz veriyoruz. Ekonomik durumu olmayan öğrencilerimize sürekli veriyoruz. Öğrencilerimizin mezuniyet sonrasında iş sorunu yaşamamaları için kariyer merkezi kurarak burada, iş görüşmesi eğitimlerinden giyim kuşam, konuşma ve davranış tutumları eğitimleri veriyoruz. Psikolojik danışma ve rehberlik birimi de kurarak öğrencilerimize destek olmaya çalışıyoruz. Ayrıca üniversitemiz içinde ve dışında dolmuş durakları koyduk. Durakları tarihi Tokat evleri şeklinde yaptırarak hem Tokat evlerini tanıtmak istedik hem de öğrencilere mahalle duygusu yaşatmak istedik. Biz, öğrencilerimizle varız. Onların başarısı üniversitemizin olduğu kadar ülkemizin de başarısıdır."

Kaynak: AA