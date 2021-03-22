Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, kampüste yapımı süren cami için bütçeden para aktarılmadığını açıkladı
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, kampüste yapımı süren cami için bütçeden para aktarılmadığını açıkladı

22.03.2021 14:43 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:00
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, kampüste yapımı süren cami için bütçeden para aktarılmadığını açıkladı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesince (TOGÜ) yapılan açıklamada, kampüste inşaatı devam eden cami için üniversitesi bütçesinden para aktarılmadığı bildirildi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesince (TOGÜ) yapılan açıklamada, kampüste inşaatı devam eden cami için üniversitesi bütçesinden para aktarılmadığı bildirildi.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamada, üniversitenin 25 bin öğrencisinin bulunduğu belirtildi. Merkez kampüste cami yapmak üzere 3 yıl önce "Tokat Üniversite Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği"nin kurulduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yakın zamanda mimari proje çalışmalarını tamamlamıştır. Cami arazisi Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilmiş olup 16 Mart 2021 tarihinde yerel protokol ve Tokat Müftüsünün yaptığı dualarla hafriyatı başlatılmıştır. Bu süre içerisinde caminin adı konusunda muhtelif isimler konuşulmuş olup hemşehrimiz, Tokat'a ve Tokatlılara büyük hizmetleri bulunan rahmetli Muhammed Emin Saraç hocamızın yakın zamanda vefatı nedeniyle hocamızın adının verilmesinde mutabakat sağlanmıştır. İnşaatına başlanan camimiz Diyanet İşleri Başkanlığına tahsisli arazi üzerinde, Tokat Üniversite Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Tokat Müftülüğünce açılmış olan banka hesaplarında toplanan yardımlar ile yapılacak olup üniversite bütçesinden para aktarılması mümkün değildir. Şehrimize, üniversitemize ve öğrencilerimize hayırlı olması temennilerimizle."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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