TOKAT Evde kalan vatandaşlara, belediye bandosundan konser
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TOKAT Evde kalan vatandaşlara, belediye bandosundan konser

TOKAT Evde kalan vatandaşlara, belediye bandosundan konser
09.05.2020 11:47 | Son Güncelleme: 09.05.2020 11:52

Evde kalan vatandaşlara, belediye bandosundan konserTOKAT'ın Erbaa ilçesinde belediye bandosu, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşlara moral vermek için kamyon üstünde sokak sokak dolaşıp şarkı ve marşlar çalıyor.

Evde kalan vatandaşlara, belediye bandosundan konser

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde belediye bandosu, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşlara moral vermek için kamyon üstünde sokak sokak dolaşıp şarkı ve marşlar çalıyor.

Erbaa Belediyesi Bandosu koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşlara moral konserleri düzenliyor. Belediye bandosu iftardan sonra kamyon kasasında sokak sokak dolaşıp şarkı ve marşlar çalıyor. Belediye bandosunun çaldığı marşları duyanlar evlerinin balkonlarından ilgiyle izliyor.

Koronavirüs sebebiyle evde kalan vatandaşlara moral vermek amacıyla belediye bandosunun akşamları sokak sokak gezdiğini ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl "Birazcık onların morallerini düzeltelim istiyoruz. O anlamda bandomuzu tekrardan hayata geçirip, mahalle aralarında akşamları böyle bir müzik ziyafeti verdik. Hem Türk Sanat Müziği, hem yöresel şarkılarımızı, hem de ulusal marşları çalıyor bandomuz. İnsanların çok hoşuna gitti, akşamları bu şekilde bando ekibimiz dolaşıyor" dedi.

TOKAT Evde kalan vatandaşlara, belediye bandosundan konser

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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