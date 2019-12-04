Tokat erbaa'da 3 ev alevlere teslim oldu
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Tokat erbaa'da 3 ev alevlere teslim oldu

Erbaa'da 3 ev alevlere teslim olduTokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında 3 evde hasar meydana geldi.

04.12.2019 19:17 | Son Güncelleme: 04.12.2019 19:19
Tokat erbaa'da 3 ev alevlere teslim oldu

'da 3 ev alevlere teslim oldu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında 3 evde hasar meydana geldi.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Ahmet Yesevi Mahallesi Kirazlık Caddesinde, Kadir Ay'a ait 3 katlı evin odunluğunda henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, evin odunluğundan çatıya sıçradı. Daha sonra bitişikteki Şükrü Ekselli ve Zülfikar Karakaş'a ait evlere de sıçrayan alevlerin fark edilmesiyle evlerde bulunanlar kendilerini sokağa attı. İhbar üzerine olay yerine Erbaa Belediyesi ekipleri sevk edildi. Niksar, Taşova, Tanoba, Karayaka belediyeleri ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait itfaiye araçlarının da desteğiyle yangın yaklaşık 1,5 saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, evlerde geniş çaplı maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Kaynak: DHA

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: Tokat erbaa'da 3 ev alevlere teslim oldu
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