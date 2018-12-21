Tokat Doğu'da Görev Yapan Askerler İçin Örgü Örüyorlar

Doğu'da görev yapan askerler için örgü örüyorlar

TOKATLI kadınlar, belediyenin kültür ve sanat merkezlerinde, Doğu Anadolu Bölgesi'nde görev yapan askerler için atkı, bere ve boyunluk örmeye başladı. Kadınların 1 haftada bitireceği ürünler, askerlere ulaştırılacak.

Tokat Belediyesi'nce kentin farklı noktalarında hizmete açılan özel kültür ve sanat merkezlerindeki kadınlar, Doğu Anadolu Bölgesi'nde görev yapan askerler için seferber oldu. Tokatlı kadınlar, askerlere ulaştırılmak üzere kazak, atkı, bere ve boyunluk örmeye başladı. Yaklaşık 150 kadının 1 haftada öreceği atkı, bere ve boyunluklar sınırda görevli askerlere ulaştırılacak.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, geçen yılki uygulamanın kadınların isteğiyle tekrar başlatıldığını belirterek, Büyük bir heyecanla aşkla şevkle değerli bacılarımız yine askerimize manevi destek olsun diye örgü örüyorlar. Onlara boyunluk örüyorlar ve 2 gündür bu çalışma devam ediyor. 5 gün daha devam edeceğiz. 7 gün boyunca yapılacak çalışmalarla 3 bin adet malzemeyi inşallah sınırdaki askerimize, karakollarımıza teslim edeceğiz. Tokat'taki teyzelerinden, ablalarından, kardeşlerinden gelen manevi değeri çok yüksek bu örgü malzemeleri inanıyorum ki onlara o soğukta sıcacık bir sevinç olacak dedi.

Oğlu Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde uzman çavuş olarak görev yapan Nazan Sert, Mehmetçikler için bunları yaptıklarını belirterek, Oğlum 1 aylığına doğuya gitti. Onlara maddi- manevi destek olmak, onların yanında olduklarımızı belirtmek amacıyla bu şekilde bir desteğimiz olsun istedik. 50 tane kadar da Ağrı'ya oğluma bunlardan gidecek diye konuştu.

Kaynak: DHA