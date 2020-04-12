TOKAT Davul zurna eşliğinde balkonda halay çektiler
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› TOKAT Davul zurna eşliğinde balkonda halay çektiler - Haberler
Türkiye, Tokat, Güncel

TOKAT Davul zurna eşliğinde balkonda halay çektiler

Davul zurna eşliğinde balkonda halay çektilerTOKAT'ta 600 Evler Mahallesi'nde koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde dışarıya çıkmayan vatandaşlar davul ve zurna eşliğinde balkonlarında halay çekti.

12.04.2020 14:15 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:21
TOKAT Davul zurna eşliğinde balkonda halay çektiler

Davul zurna eşliğinde balkonda halay çektiler

TOKAT'ta 600 Evler Mahallesi'nde koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde dışarıya çıkmayan vatandaşlar davul ve zurna eşliğinde balkonlarında halay çekti.

600 Evler Mahallesi Muhtarı Mücahit Duran, koronavirüs salgını nedeniyle mahallede evde kalanların moral ve motivasyonlarını artırmak için davul ve zurna ekibi çağırarak, yöresel oyun havaları çaldırdı. Mahallede davul ve zurnanın sesi duyan vatandaşlar ise balkonlara çıkarak halay çekti.

'HAYAT EVE SIĞAR' Evlerinde canı sıkılan mahalle sakinleri için bir farkındalık oluşturmak istedikleri ifade eden 600 Evler Mahalle Muhtarı Mücahit Duran, "Bugün günlerden pazar, hafta sonu. Biz de evde kal çağrılarımıza uyan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı gençlerimizin 20 gündür evde sıkıldıklarını biliyoruz. Onlara moral verelim dedik. Biraz kafaları dağılsın, virüsün etkileri onları psikolojik olarak etkilemesin diye böyle bir etkinlik yaptık. Güzel de oldu, eğlendiler. Etkinlikte Tokat'ın yöresel oyun havaları çalındı. Biz şunu söylüyorduk, 'Hayat eve sığar, evde kal Türkiye', burada da şunu söyledik; 'hayat eve sığar balkonda halay çek 600 evler' diye böyle güzel bir etkinlik oldu. Mahalle sakinleri teşekkür etti. Gencimiz, yaşlımız herkes mutlu oldular" dedi.

Mahalle muhtarına teşekkür eden Tokat Gönüllü Turizm Elçisi Fatma Esin Tuna, "Özlem duyduğumuz çok şey oldu bu süreçte. Davul zurna da bunlardan birisi. Biz şunu göreceğiz ilerleyen zamanlarda da hayatın eve sığdığını ve özlem duyduğumuz her şeyi evde yaşayabileceğimizi göstermeye çalıştık. Hayat eve sığar, balkonda da olur halay dedik. Bu süreçte herkese sabır diliyoruz. Bizler de sabırlıyız, evdeyiz. Evlerden ayrılmamalarını istiyoruz hiç kimsenin" diye konuştu. Mahalle sakinlerinde Ebru Polat ise "Türkiye'nin ve dünyanın virüs etkisinde olduğu bu kötü günlerde bizleri bir nebze de olsa rahatlattığı için muhtarımıza teşekkür ediyoruz. Hepimiz karantinadayız. Bunun psikolojik bozukluğu oluyor tabii ama herkesin evde kalmasını temenni ediyorum. Çok eğlendik, rahatladık, muhtarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

TOKAT Davul zurna eşliğinde balkonda halay çektiler

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu Haberler
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Albayrak müjdeyi verdi! Ücretsiz izne çıkanlara maaş desteği verilecek Haberler
Albayrak müjdeyi verdi! Ücretsiz izne çıkanlara maaş desteği verilecek
Son dakika: Koronavirüsü yenerek iyileşen Resmiye Nine, beyin kanamasından hayatını kaybetti
Son dakika: Koronavirüsü yenerek iyileşen Resmiye Nine, beyin kanamasından hayatını kaybetti
Prof. Dr. Naci Görür bugün Bingöl'de yaşanan deprem sonrası Van'ın Muradiye ve Başkale ilçelerini işaret etti: Dikkat edilmeli
Prof. Dr. Naci Görür bugün Bingöl'de yaşanan deprem sonrası Van'ın Muradiye ve Başkale ilçelerini işaret etti:...
Çin'de son 24 saatte koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı
Çin'de son 24 saatte koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı
Galatasaray, Fernando Muslera'ya yeni teklif yapacak
Galatasaray, Fernando Muslera'ya yeni teklif yapacak
Bülent Yıldırım'dan derbi itirafı: Verdiğim taç kararından vicdanen müsterihim, daha iyi olan takım kazandı
Bülent Yıldırım'dan derbi itirafı: Verdiğim taç kararından vicdanen müsterihim, daha iyi olan takım kazandı
Sumudica'dan koronavirüs sözleri: Bana Çinliler Aralık ayında bulaştırdı
Sumudica'dan koronavirüs sözleri: Bana Çinliler Aralık ayında bulaştırdı
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile yeni dönem başlıyor
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile yeni dönem başlıyor
Galatasaray, Fenerbahçe'nin istediği Charles Aranguiz'i radarına aldı
Galatasaray, Fenerbahçe'nin istediği Charles Aranguiz'i radarına aldı
Son dakika: Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Son dakika: Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Balotelli'den Galatasaray'a yeşil ışık
Balotelli'den Galatasaray'a yeşil ışık
Galatasaray'ın eski oyuncusu Rigobert Song karantinaya alındı
Galatasaray'ın eski oyuncusu Rigobert Song karantinaya alındı
Türkiye'de koronavirüs salgını sürecinde kadına şiddet yüzde 27.8 arttı
Türkiye'de koronavirüs salgını sürecinde kadına şiddet yüzde 27.8 arttı
Hong Konglu bilim insanları: Temmuz'a kadar kontrol altına alınması imkansız
Hong Konglu bilim insanları: Temmuz'a kadar kontrol altına alınması imkansız
Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakımdaki hasta sayımız ilk kez azaldı
Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakımdaki hasta sayımız ilk kez azaldı
Türkiye'de WhatsApp yazışmalarının denetleneceği iddiasına internet hukuku uzmanı yanıt verdi
Türkiye'de WhatsApp yazışmalarının denetleneceği iddiasına internet hukuku uzmanı yanıt verdi
Kadın askerler hamur yoğurup tandırda ekmek pişirdi
Kadın askerler hamur yoğurup tandırda ekmek pişirdi
22 yaşındaki İTÜ Uçak Mühendisliği öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti
22 yaşındaki İTÜ Uçak Mühendisliği öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti
Beyoğlu'nda yol kontrolü yapan polislere ateş açıldı: 2 polis yaralı
Beyoğlu'nda yol kontrolü yapan polislere ateş açıldı: 2 polis yaralı
Kızı ve damadıyla kavga eden 86 yaşındaki kadın, Uşak'tan Manisa'ya kadar yürüdü
Kızı ve damadıyla kavga eden 86 yaşındaki kadın, Uşak'tan Manisa'ya kadar yürüdü
Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısında dünyada 3. sıraya yükseldi
Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısında dünyada 3. sıraya yükseldi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs mücadelesinden ödün vermeyeceğiz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs mücadelesinden ödün vermeyeceğiz
Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi
Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi
Abel Xavier: Galatasaray'da İslamiyeti seçtim
Abel Xavier: Galatasaray'da İslamiyeti seçtim
İzmirli aile koronavirüs nedeniyle 7 kiracısından bir aylık kira almadı
İzmirli aile koronavirüs nedeniyle 7 kiracısından bir aylık kira almadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Saruhan Oluç İçişleri Bakanı Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan İrem Derici Aleyna Tilki Levent Yamanel
Spor Fatih Terim Lionel Messi Rüştü Reçber Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: TOKAT Davul zurna eşliğinde balkonda halay çektiler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2020 15:03:30. #1.14#
title