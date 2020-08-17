Tokat Cumhuriyet Başsavcılığından "karantina" açıklaması Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı, "Artova Adliyesi'nin karantinaya alındığı" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı, "Artova Adliyesi'nin karantinaya alındığı" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Artova Adliyesi'nin karantinaya alındığına dair haberlerin çıktığına işaret edildi.

Haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirten açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Artova ilçesinde filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında adliye personeli olan 2 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması, izole edilmeleri üzerine, yargılama faaliyetlerinin yürütülmesi, ortaya çıkacak riskleri önlemek amacıyla personel yerine görevlendirme yapılmıştır. Adliyenin hizmet verdiği hükümet konağı 14 Ağustos 2020 günü 10.00-14.00 saatleri arasında ilaçlama yapılması nedeniyle zehirlenme riskine karşı kapalı kalmış, onun dışında adliyede işi olan vatandaşlara hizmet verilmeye devam edilmiştir."

Kaynak: AA