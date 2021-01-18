Tokat, Çorum, Kastamonu ve Sinop'ta 627 köy yolu ulaşıma kapandı
18.01.2021 12:51 | Son Güncelleme: 18.01.2021 12:54
Kastamonu, Tokat, Çorum ve Sinop'ta kar nedeniyle 627 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Kastamonu, Tokat, Çorum ve Sinop'ta kar nedeniyle 627 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Kar yağışının yoğun olduğu Kastamonu'da, 501 köy yolu ulaşıma kapandı.
Bölgede etkisini sürdüren kar nedeniyle Tokat'ta 50, Çankırı'da 16, Sinop'ta da 60 köy yolunda ulaşım sağlanamazken ekipler, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu