Tokat çöreği ramazan sofralarını süslüyor
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Tokat çöreği ramazan sofralarını süslüyor

Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat çöreği ramazanda iftar ve sahur sofralarında yer alıyor.

Tokat çöreği ramazanda iftar ve sahur sofralarında yer alıyor.

Tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra doğal güzellikleriyle de dikkati çeken Tokat, zengin geleneksel lezzetlere de sahip. Kent ile özdeşleşen yöresel lezzetler arasında yer alan Tokat çöreği, lezzetinin yanı sıra hafifliği ve tok tutma özelliği sayesinde ramazan sofralarının vazgeçilmezleri arasında bulunuyor.

Lezzetini ve hafifliğini nohut mayasından alan çöreğin tuzsuz ve şekersiz yapılanlarının yanı sıra cevizli, kuru üzümlü ve kakaolusu da var.

Nohut mayası ile mayalanan hamur 3-4 saat bekletiliyor. Daha sonra şekil verilip fırında pişiriliyor.

Kentteki fırınlarda da ramazan ayı dolayısıyla çörek yapımında yoğunluk yaşanıyor. Gramajına ve katkı maddesine göre 10 ila 20 lira arasında satışa sunulan çörek, Tokat'ın yanı sıra diğer illerden de talep görüyor.

Dayanıklılık süresi 1 hafta kadar olan çörek, istek üzerine yurt dışında yaşayan Tokatlı gurbetçilere de gönderiliyor.

Yeni nişanlanan kıza damat adayı tarafından ramazan ayında götürülen Tokat çöreğine ise "gelin çöreği" adı veriliyor.

Tokat çöreği ustası Mustafa Kiriş, AA muhabirine, babasından devraldığı mesleğini 26 yıldır sürdürdüğünü söyledi.

Yaptıkları çöreğin Tokat'a has bir ürün olduğuna işaret eden Kiriş, "Hiçbir ilde olmayan, ramazan ayında yapılan bir çörek. Midenin rahatlaması için iftardan sonra ve sahurda çok faydalıdır. Oruç tutulmasını kolaylaştırır." dedi.

Ramazan ayının gelmesiyle işlerinin de arttığını dile getiren Kiriş, "Fiyatlarımız hemen hemen önceki yıllarla aynı. Günlük yaklaşık 50 çörek yapıyoruz. Talepleri gün uzun olduğu için yetiştirmekte zorlanmıyoruz." diye konuştu.

Tokat çöreği ramazan sofralarını süslüyor
Tokat çöreği ramazan sofralarını süslüyor
Tokat çöreği ramazan sofralarını süslüyor
Tokat çöreği ramazan sofralarını süslüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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