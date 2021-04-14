'TOKAT ÇÖREĞİ' İFTAR VE SAHUR SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZİ
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'TOKAT ÇÖREĞİ' İFTAR VE SAHUR SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TOKAT'ta yöreye özgü geleneksel lezzetler arasında yer alan Tokat çöreği, ramazanda iftar ve sahur sofralarını süslüyor.

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TOKAT'ta yöreye özgü geleneksel lezzetler arasında yer alan Tokat çöreği, ramazanda iftar ve sahur sofralarını süslüyor. Hamuru nohut mayasından yapılan ve taş fırınlarda pişirilen çörekler, sade, cevizli ve üzümlü seçenekleriyle, gramajına göre 12-16 lira arasında değişen fiyatlardan satılıyor.

Tokat'ta yüzyıllardır ramazan ayının özel lezzetleri arasında yer alan çörek, tuzsuz ve şekersiz olarak doğal nohut mayasında yapılması nedeniyle vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. Yılın 11 ayında simit ve yağlı ekmek yapan fırınlar ramazan ayında ise sadece çörek çıkartıyor. Yaklaşık 18 saatte hazırlanan hamuru yoğrularak açılan çörekler, şekil verilerek tavalara konuluyor. Taş fırınlarda yaklaşık 10 dakikada pişirilen çörekler iftar ve sahur sofralarını süslüyor. Sade, cevizli ve kuru üzümlü çeşitleri yapılan çöreklerin 600 gramlığı 12, 800 gramlık olanı ise 16 liradan satılıyor. İl dışında gelen siparişler ise kargo veya otobüslerle gönderiliyor.

'ŞEKER VE KOLESTEROL HASTALARI TERCİH EDİYOR'

Tokat çöreğinin en büyük özelliklerinden birinin nohut mayasından yapılması olduğunu söyleyen fırınca Ömer Uçar (34), "Nohudu kırarız, 12 ile 16 saat arasında mayalanma süreci oluyor. Su ilave ederek kavanozla daha sıcak bir ortamda beyaz beyaz köpükleri oluşacak şekilde mayalanmasını bekleriz. Daha sonra hamura ilave ederiz kendi kendine mayalanır. Şeker hastalığı, kolesterolü olan vatandaşlarımız bu çöreği daha çok tercih ediyor. Çünkü içerisinde her hangi bir şeker yok, tamamen nohut mayası ile yapılıyor. Tuz, şeker gibi ürünler yok. Bunun içerisine ceviz katıyoruz, üzüm katıyoruz. Üzüm biraz tatlandırıyor. Genelde vatandaşımız cevizlisini tercih ediyor" dedi.

'RAMAZANDA SİPARİŞLERE YETİŞEMİYORUZ'

Çöreğin diğer günlerde de yapıldığını ama genellikle ramazanda tercih edildiğini ifade eden Uçar, "Ramazan ayında satışlarımız farklı. Halk arasında ramazan çöreği olarak bilindiği için normal günlere oranla 50 kat, 100 kat daha fazla satışlarımız artıyor. Bazen siparişlere yetişemediğimiz oluyor" diye konuştu.

'TOKAT ÇÖREĞİ' İFTAR VE SAHUR SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZİ
'TOKAT ÇÖREĞİ' İFTAR VE SAHUR SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZİ
'TOKAT ÇÖREĞİ' İFTAR VE SAHUR SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZİ
'TOKAT ÇÖREĞİ' İFTAR VE SAHUR SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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