TOKAT Çıra için gövdesi oyulan ağaçların tedavisi memnunlukla karşılandı

Çıra için gövdesi oyulan ağaçların tedavisi memnunlukla karşılandı

TOKAT'ın Erbaa ilçesindeki Küçük Yaylada geçen yıl çıra çıkartmak için gövdesi oyulan ağaçların tedavi edilmesi memnunlukla karşılandı.

İlçeye bağlı Hacıali köyü yakınlarında bulunan Küçük Yaylada geçen yıl kimliği belirsiz kişiler tarafından çıra çıkartmak için tahrip edilen ağaçların bulunduğu noktada Yaprak Festivali düzenlendi. Geçen yıl çıra için 44 ağaç gövdesinin oyulduğu alanda Erbaa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tedavi çalışması başlattı. Bu sayede ağaçların yaşaması sağlandı. Festival için alana gelen vatandaşlar da tedavi edilen çam ağaçlarının korunuyor olmasını memnuniyetle karşıladı.

Festival kapsamında piknik yapmak için yaylaya gelen Mehmet Özdilek 'Bugün hep beraber pikniğe geldik buraya. Ağaçları gördük. Daha önce bunlar oyulmuş çıra almak amacıyla. Galiba insanlar bunları oymuşlar ve tahrip etmişler. Tabi ki de bu davranış hoş bir davranış değil. Bence böyle yapılmaması gerekiyor. Ağaçlar geleceğimiz, oksijen kaynağımız. Pikniğe gelen insanların da odunlarını yanlarında getirerek ağaçlara bu şekilde yapmamalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA