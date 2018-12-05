Tokat CHP'li Özel Cumhur İttifakı Dışında Kalan Herkes Bizim İttifak Ortağımızdır

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkan Vekili Özgür Özel "Sadece İYİ Parti değil, Cumhur İttifakı dışında kalan, onların dışladıkları herkes bizim ittifak ortağımızdır" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, kadının seçme ve seçilme hakkının Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilişinin 84'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen panele katılmak üzere Tokat'a geldi. Panele Özel'in yanı sıra, CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer konuşmacı olarak katıldı. CHP Grup Başkan Vekili Özel, panel öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde CHP ve İYİ Parti arasında devam eden ittifak görüşmelerine ilişkin sorular üzerine Özel, "Yaklaşmakta olan bir seçim var. 17 yıldır tüm seçimleri kazanmakla övünen bir parti ve 60 yıllık Türkiye'nin köklü partilerinden olan bir partilerinden olan bir parti. Anketlere baktılar, hesabı kitabı yaptılar. Tek başlarına hemen hemen hiçbir yerde büyükşehir belediyelerinde başarılı olamayacaklarını gördüler ve birbirlerine ittifak için sarılmış durumdalar. Tabi bunun karşılığında kendileri yerel seçimlerde yasal bir altyapısı olmamasına rağmen bir ittifak çalışması yürütüyorken, onların dışındaki partilerin böyle bir çabanın içerisinde olmamaları düşünülemez. Biz ilk baştan beri şunu söylüyoruz. 81 milyonun yerel yönetimlerde yönetimine talibiz. Tüm seçmenlerin oyuna talibiz. İttifakımızın temel kuralı; geçmiş seçimlerde hangi partiye oy verilmiş olursa olsun seçmenlerimizle sandıkta gönül ittifakı kurmaktır" dedi.

'BAZI YERLERDE ÖZEL DURUMLAR OLABİLİR'

Bazı siyasi partiler gibi bazı yerlerde aday çıkarıp, bazı yerlerde çıkarmama pazarlığı yerine doğru adayları belirleme arayışında olduklarını ifade eden Özel şu ifadeleri kullandı:

"Liderlerimiz içinde bulunulan birlikteliğe zarar vermeyecek, Türkiye'ye katkı sağlayacak ve herkesin tercih ettiği iyi belediyecilik, temiz belediyecilik yapacak adayların seçilmesiyle ilgili bir temasta bulunuyorlar. Bu Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP'nin zorunlu ittifakı gibi değil, onların koltuklarını bırakmamak için mecbur oldukları bir ittifak gibi değil bu bir iyiye dönük, güzele dönük, vatandaşı memnun etmeye dönük bir birliktelik. Bu birlikteliği liderlerimiz daha önce yaptıkları görüşmeleri sürdürerek devam edecekler. Bazı yerlerde çok özel durumlar olabilir. Onları görüşmelerden sonra öğreneceğiz."

"CUMHUR İTTİFAKI DIŞINDA KALAN HERKES BİZİM İTTİFAK ORTAĞIMIZ"

CHP ve İYİ Parti'nin hangi illerde aday çıkarıp, çıkarmayacağı sorusu üzerine Özel, "Öyle bir şey yok. CHP il pazarlığına girmeyi ve böyle bir tartışmayı sürdürmeyi sağlıklı bulmuyor. Liderlerimiz de ifade ettiler. Önemli olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve İYİ Parti'nin liderlerinin ortaya koyduğu iyi niyetli yaklaşımı partimizin tüm teşkilatlarının birbirine karşı sürdürmesidir. Sadece İYİ Parti değil bu Cumhur İttifakı diye ifade edilen ve sarayın her yere hakim olmasını, her şeyi belirlemesini sağlamak üzere şekillendirilmiş ittifakın dışında kalan, onların dışladıkları, şeytanlaştırdıkları, ötekileştirdikleri, onların umursamadıkları, hor gördükleri herkes bizim ittifak ortağımızdır. Sadece İYİ Parti seçmeninden değil, 81 milyon seçmenden bu gönül ittifakına destek vermelerini istiyoruz. Bıçak kemiğe dayanmıştır. Bu bıçağın kemiğe dayanması vatandaşın canına tak ettirmiştir. Bundan sonraki süreçte 31 Mart tarihinde Türkiye rahat bir nefes alacaktır. Cumhurbaşkanı ile aynı fikirde olduğum tek konu şudur ki; 'İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder' diyor. İstanbul'u da Ankara'yı da kaybedecekler" dedi.

Özel, yarın açıklanması beklenen 200 adayla ilgili açıklanacak iller arasında büyükşehirlerin olup olmadığıyla ilgili de, "Tabi içerisinde bazı büyükşehirlerin de olduğu adaylarımızı parti meclisinin onayından sonra ilan edeceğiz" ifadelerini kullandı.