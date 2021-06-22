Tokat Belediyesinin yaptığı 8 semt sahası hizmete sunuldu

Tokat Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ortaklığında şehrin 8 bölgesinde inşa edilen semt sahalarının hizmete girdiği bildirildi.

Tokat Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ortaklığında şehrin 8 bölgesinde inşa edilen semt sahalarının hizmete girdiği bildirildi.

Tokat Belediyesi tarafından Bahçelievler, Bedestenlioğlu, Büyük Beybağı, Erenler, Karşıyaka, Mahmutpaşa, Topçubağı ve Yeşilırmak mahallelerinde yapılan semt sahaları, hizmete sunuldu.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, sentetik çim sahaların Tokat'a kazandırılmasından dolayı duyduğu mutluluğunu dile getirdi.

Kentte 5 semt sahasında ise çalışmaların devam ettiğini belirten Eroğlu, "Geleceğimizin teminatı gençlerimiz, çocuklarımız için çalışmalarımızı planlıyoruz. Gençlerimizin, çocuklarımızın pandemi sürecinde evlerinde sıkıldıklarını biliyoruz. Hamdolsun, hep birlikte bu süreci atlatıyoruz. Bugün itibariyle çocuklarımız ve gençlerimiz yeni sahalarına kavuştular. Tüm sahalarımız onların hizmetinde." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile 2020 yılı Ocak ayında yaptıkları görüşmeler neticesinde Tokat'ta spor konusunda önemli kazanımlar elde ettiklerini anlatan Eroğlu, şunları kaydetti:

"2020 yılı Haziran ayında da şehrimizde 8 bölgede yeni sentetik çim sahaları yapacağımızın müjdesini vermiştik. Bu doğrultuda hızlı şekilde çalışmalarımızı yürüterek tüm sahalarımızın yapımını tamamladık. İstiyoruz ki gençlerimiz derslerinde, ilimde, irfanda her konuda başarılı olsun. Bunun yanında da kültürel faaliyetlerde de bulunabilsinler. Spor yapsınlar, sanat faaliyetleri de gerçekleştirebilsinler istiyoruz. Bu uğurda da onlar için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Daha çok çalışma ile de gençlerimizin, kardeşlerimizin yanlarında olduğumuzu, bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğimizi belirtiyorum. Onlar için hazırladığımız bu güzel mekanlar onları bekliyor. Şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu