Tokat Belediyesinden ramazanda 600 kişiye sıcak yemek

Tokat Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar ile evde yemek yapmaya gücü yetmeyen ve kronik rahatsızlıkları olan ihtiyaç sahiplerine günlük iki öğün sıcak yemek dağıtıyor.

Tokat Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar ile evde yemek yapmaya gücü yetmeyen ve kronik rahatsızlıkları olan ihtiyaç sahiplerine günlük iki öğün sıcak yemek dağıtıyor.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yaptığı açıklamada, günlük 600 kişiye iki öğün sıcak yemek ulaştırdıklarını söyledi.

Yemeklerin üç ayrı ekiple ulaştırıldığını belirten Eroğlu, "Ramazan ayı birlik ve beraberlik ayıdır. Bu yıl koronavirüs nedeniyle kalabalık iftar sofralarında buluşamıyoruz. Ancak biz her daim milletimizin yanında yer almaya, onları asla yalnız bırakmamaya devam ediyoruz. Bu kapsamda ihtiyaçlı insanlarımıza, evinde yemek pişiremeyecek derecede yaşlı, hasta ve ihtiyaç sahibi insanlarımıza günlük iki öğün yetecek şekilde 600 kişilik sıcak yemeğimizi ulaştırıyoruz." dedi.

Belediye ekibinin Belediye Sosyal Tesislerinde hazırladığı yemekleri, hijyen kurallarına uygun ambalajlanmış bir şekilde kapı kapı teslim ettiklerini aktaran Eroğlu, "Çünkü biz vatandaşımızın yanında, onların ihtiyaçlarını gideren bir belediye olmak zorundayız. Bu bizim asli görevlerimizin başında gelmektedir. İnşallah bu koronavirüsten bir an önce kurtulup, normale dönmeyi Rabbimden niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA