Tokat Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Tokat Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Tokat Şube Başkanlığı arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Sözleşmenin imza töreni, 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı Konferans Salonu'nda Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, Hak-İş Sendikası Tokat Şube Başkanı Resul Demir'in katılımıyla yapıldı.

Eroğlu, 587 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinde mutabakata vardıklarını söyledi.

Bu süreçte birlikte olmaya gayret ettiklerini ifade eden Eroğlu, "Allah'a şükür ki, 6-7 yıllık süreç içinde hiçbir problem yaşamadık. Herhangi bir olumsuz olayla karşı karşıya gelmedik. Sizin o güzelliğiniz, samimiyetiniz, dostluğunuz karşısında bizler de aynı anlayışla sizlere yaklaştık. Bundan sonra da omuz omuza vererek güzel işlere imza atmaya devam edeceğiz." dedi.

İmza töreni, hediye takdimleri ve toplu fotoğraf çekimleri ile sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu