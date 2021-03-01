Tokat Belediyesi şehrin farklı noktalarına mamamatik yerleştirdi

Tokat Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında, sokakta yaşamını sürdüren kedi ve köpeklerin rahat bir şekilde mama ve su ihtiyaçlarını giderebilmeleri için şehrin farklı noktalarına mamamatik cihazları yerleştirildi.

Tokat Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında, sokakta yaşamını sürdüren kedi ve köpeklerin rahat bir şekilde mama ve su ihtiyaçlarını giderebilmeleri için şehrin farklı noktalarına mamamatik cihazları yerleştirildi.

İçilen boş ambalajların, giriş haznesine yerleştirilmesi ile mama haznesine bir miktar mamanın dökülmesi şeklinde işleyen mamamatik sayesinde hem geri dönüşüme, hem sıfır atığa hem de hayvan sevgisi bilincine dikkati çekiliyor.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, konuya ilişkin, hayvan dostu kentte yeni bir çalışmayı gerçekleştirmenin sevincini yaşadıklarını belirterek, "Şehrimize kazandırmak için aldığımız mamamatiklerimizin yanındayız. Bunlardan ilkini belediyemize ait Hıdırlık Sosyal Tesisleri önüne yerleştiriyoruz. Gerek köpeklerimizin, gerekse kedilerimizin ihtiyacı olan mamaları buradan giderecekleri bir alandan bahsediyoruz." ifadesini kullandı.

Çalışmada geri dönüşümün önemine işaret eden Eroğlu, şunları kaydetti:

"Yapılması gereken şey çok basit, bir içecek içtiğimizde boş şişesini, mamamatiğimize atıyoruz ve yem haznesine mama dökülmesini sağlıyoruz. Ayrı zamanda da, su haznesinden su takviyesi de yapabiliyoruz. Sonuçta, sokaktaki kedilerimiz, köpeklerimiz buradan istifade etmiş oluyor. Köpekler, kediler ve tüm hayvanlar Allah'ın bize emaneti. Onlar, bizim dostlarımız. Bu noktada bize düşen görev de her zaman onlara sahip çıkmak ve onlara her türlü imkanı sağlamaktır. Biz Tokat Belediyesi olarak kurumsal bir şekilde bunu çok önemsiyoruz. Her zaman, sokaktaki canlarımızın dostuyuz ve yanlarındayız. Gerek barınak içinde, gerek barınak dışında veya siz değerli vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda her türlü tedavilerini, bakımlarını, iaşelerini ve beslenmelerini de ayrıca önemsiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu