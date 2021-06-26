Tokat Belediyesi'nden Yks Öncesi Sınav Dopingi

Tokat Belediyesi, YKS öncesinde sınav bölgelerinde öğrenciler ve velileri için tatlı ve su ikramında bulundu.

Tokat Belediyesi, YKS öncesinde sınav bölgelerinde öğrenciler ve velileri için tatlı ve su ikramında bulundu.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Ak Parti Tokat İl Başkanı Dt. Cüneyt Aldemir'le birlikte Namık Kemal Ortaokulu bölgesinde sınav heyecanı yaşayan öğrencileri ve ailelerini ziyaret ederek, başarılar dilediler.

Tokat'ta 29 ayrı noktada öğrencilere ve ailelerine destek olmak için stant açan Tokat Belediyesi ekipleri, su ve tatlı ikramında bulundular.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu Namık Kemal Ortaokulu önünde yaptığı açıklamada, "Değerli öğrenci kardeşlerimize başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin. Hedefledikleri puanları almayı Allah nasip etsin.

Sınav öncesinde Namık Kemal Ortaokulu bölgesindeyiz. Tokat Belediyesi olarak stant açtık, sınava girecek kardeşlerimize su ve tatlı takviyesi hem de kullanabilecekleri ıslak mendil tarzında kişisel malzemeleri öğrencilerimize ve ailelerine vererek destek olmak istedik.

Şehrimizin 29 ayrı noktasında ekiplerimiz bu desteği sağlıyorlar. Ailelerimizde okulların etrafında öğrencileri için dualarla destek veriyorlar. YKS'ye giren kardeşlerimize başarılar diliyorum" dedi.

Ak Parti Tokat İl Başkanı Dt. Cüneyt Aldemir ise Başkan Eroğlu'nu bu güzel düşüncesinden dolayı tebrik ederek; "Gençlerimize başarılar diliyorum. Kaderlerini belirleyecek bu sınavın hayırlı olmasını dilerim. Sağ olsun belediyemiz bu güzel günde gençlerimizi unutmayarak ağızları tatlandırmak için ikramlarda bulunuyorlar. Belediyemizi tebrik ediyor, gençlerimize başarılar diliyorum" dedi.

Başkan Eroğlu ve Başkan Aldemir, okul bölgesindeki aileleri ve öğrencileri tek tek ziyaret ederek, ikramda bulundular.

Kaynak: Habermetre