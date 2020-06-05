Tokat Belediyesi'nden çocuklara izin günü sürprizi TOKAT'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında 18 yaş altı çocuk ve gençler, kısıtlamadan muaf tutuldukları saatlerde park ve oyun alanlarında vakit geçirdi.

TOKAT'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında 18 yaş altı çocuk ve gençler, kısıtlamadan muaf tutuldukları saatlerde park ve oyun alanlarında vakit geçirdi.

Koronavirüs salgını nedeni ile çarşamba ve cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına uymak ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkmalarına izin verilen 0-18 yaş grubu çocuk ve gençler, sokakların keyfini çıkardı. Tokat Belediyesi ise çocuklar için Şehit Zafer Koyuncu parkında sürpriz hazırladı. Belediye ekipleri parkı balonlar ile süsleyerek, çocuklar için hazırlık yaptı. Parkı dolduran çocuklara, Türk bayrağı, pamuk şekeri ve balon dağıtıldı. Çocuklar, palyaçolar ile birlikte müzik eşliğinde eğlendi.Tokat Belediyesi'nin düzenlediği etkinliğe gelen çocuklar çok eğlendiklerini belirterek, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: DHA