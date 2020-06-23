Tokat Belediye Plevnespor Masa Tenisi Takımı'nda 1. Lig sevinci
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tokat Belediye Plevnespor Masa Tenisi Takımı'nda 1. Lig sevinci

Tokat Belediye Plevnespor Masa Tenisi Takımı, 1. Lige yükseldi.

Tokat Belediye Plevnespor Masa Tenisi Takımı'nda 1. Lig sevinci
23.06.2020 17:41 | Son Güncelleme: 23.06.2020 18:36

Tokat Belediye Plevnespor Masa Tenisi Takımı, 1. Lige yükseldi.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun yönetim kurulu toplantısında, mevcut puan durumu tescil edildi.

1. Lige yükselen Tokat Belediye Plevnespor Masa Tenisi Takımını tebrik eden Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, başarılarının devamını diledi.

Eroğlu, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 sürecinde Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından alınan tedbirler kapsamında Tokat'ta yapılması planlanan 2. Lig 3. etap play-off karşılaşmalarının ertelendiğini belirtti.

Dün yapılan toplantıda ise mevcut puan durumu tescil edilerek takımlarının 1. Lig'e yükseldiğini bildiren Eroğlu, "Sporun ve sporcunun her zaman yanında olmaya devam ediyoruz. Şampiyonluk şehrimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti Haber
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor Haber
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü Haber
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa Haber
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı Haber
Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı
Son Dakika: İstinaf mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezalarını onadı Haber
Son Dakika: İstinaf mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezalarını onadı
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
Son Dakika: İstanbul'daki selde bir kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: İstanbul'daki selde bir kişi hayatını kaybetti
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık...
İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı
İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı
Akşener'in 'İşsiz üniversiteli' diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı
Akşener'in "İşsiz üniversiteli" diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı
Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun 'Saygı Öztürk'ten özür dile' çağrısına yanıt verdi
Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun "Saygı Öztürk'ten özür dile" çağrısına yanıt verdi
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Esenyurt'ta sel sularına kapılan kadının kurtarılma anı kamerada
Esenyurt'ta sel sularına kapılan kadının kurtarılma anı kamerada
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
ABD'de imalat sanayi PMI haziranda beklentinin üzerinde yükseldi
ABD'de imalat sanayi PMI haziranda beklentinin üzerinde yükseldi
Medipol Başakşehir-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek
Medipol Başakşehir-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek
HDP'li belediye başkanı, KCK soruşturmasından gözaltına alındı
HDP'li belediye başkanı, KCK soruşturmasından gözaltına alındı
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın 4-1 kazandığı maçta yaptığı asistlerle izleyenleri büyüledi
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın 4-1 kazandığı maçta yaptığı asistlerle izleyenleri büyüledi
Son Dakika: Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle bu yıl hac ibadeti için yurt dışından hacı kabul etmeyecek
Son Dakika: Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle bu yıl hac ibadeti için yurt dışından hacı kabul etmeyecek
Samatya Hastanesi'nde yangın çıktı! Hastalar tahliye edildi
Samatya Hastanesi'nde yangın çıktı! Hastalar tahliye edildi
Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
Baro başkanları, istifasını istedikleri Feyzioğlu'nu aralarına almadı
Baro başkanları, istifasını istedikleri Feyzioğlu'nu aralarına almadı
Boşanmak isteyen karısını darp ederken öldü! Kadın dehşet anlarını anlattı
Boşanmak isteyen karısını darp ederken öldü! Kadın dehşet anlarını anlattı
Suudi Arabistan'ın hac kararı sonrası Diyanet'ten açıklama: Vatandaşlarımızın kura hakları korunacak
Suudi Arabistan'ın hac kararı sonrası Diyanet'ten açıklama: Vatandaşlarımızın kura hakları korunacak
Tunç Soyer, 'İzmir bayrağı' ve 'İzmir parası' iddialarını yalanladı
Tunç Soyer, "İzmir bayrağı" ve "İzmir parası" iddialarını yalanladı
İstanbul'daki sağanak sırasında canlı yayında kanlar içinde kalan muhabir, son durumunu paylaştı
İstanbul'daki sağanak sırasında canlı yayında kanlar içinde kalan muhabir, son durumunu paylaştı
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok
İstanbul'da nereye kaç kilogram yağış düştü? AKOM ilçe ilçe açıkladı
İstanbul'da nereye kaç kilogram yağış düştü? AKOM ilçe ilçe açıkladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cevdet Yılmaz Volkan Bozkır Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Ebru Gündeş Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Tahir Karapınar Fernando Muslera
Daha Fazla Sel Bursa Karar Beşiktaş
Şu an buradasınız: Tokat Belediye Plevnespor Masa Tenisi Takımı'nda 1. Lig sevinci - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 18:36:15. #1.15#
title