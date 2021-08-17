Tokat Belediye Plevne yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
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Tokat Belediye Plevne yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Tokat Belediye Plevne yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Spor

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevne, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevne, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Antrenör İlker Altan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağustos ayının başında yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını belirtti.

Antrenmanların yüksek tempoda devam ettiğini belirten Altan, "Günde çift antrenman yapıyoruz. Çalışmalar, sabah kuvvet, akşam ise taktik sistem ağırlıklı geçiyor. Sezona hazır girebilmek için tüm sporcular istekli bir şekilde çalışıyor." dedi.

Çalışmalardan memnun olduğunu ifade eden Altan, şunları kaydetti:

"Takımımız birlik ve beraberlik içinde çalışmalarına devam ediyor. Yeni transferlerimiz de yavaş yavaş takımımıza uyum sağlamaya çalışıyor. Hazırlıklarımızı kendi tesislerimizde sürdürüyoruz. Sezona çok iyi hazırlanarak iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Resmi maçlara 7 haftalık bir hazırlık dönemimiz kaldı. Tokat'a yakışır bir takımı sahaya sürmek istiyoruz. İnşallah bu sene maçlarımızı seyircili oynarız. Bizim için seyircili maç oynamak çok iyi. Bizim seyircimiz voleybolu biliyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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