Tokat Belediye Plevne yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevne, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevne, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulübün voleybol şube sorumlusu Mehmet Elibol, AA muhabirine, yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz'da başladıklarını söyledi.

Hazırlıklarını Ali Yücel Spor Salonu'nda antrenör İlker Altan yönetiminde sürdürdüklerini belirten Elibol, "Takım günde çift idman yapıyor. Bu sene ligde 16 takım mücadele edecek. Sezon sonunda 4 takım küme düşecek. Hedefimiz ilk 8 içinde yer almak." diye konuştu.

Yeni sezon için bütçelerine uygun transfer yapmaya çalıştıklarını dile getiren Elibol, "Kulübümüzün bütçesi belli. Transfer çalışmalarını tamamladık. Dış transferde 9 oyuncu ile anlaştık. Bunlardan 3'ü yabancı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA