Tokat Belediye Plevne, Spor Toto maçına odaklandı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. hafta erteleme maçında Tokat Belediye Plevne, 10 Şubat Çarşamba günü Spor Toto'ya konuk olacak.

Antrenör İlker Altan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son olarak 26. hafta maçında sahalarında Galatasaray HDI Sigorta'ya 3-1 yenildiklerini söyledi.

Maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını anlatan Altan, "Evimizde Galatasaray'ı ağırladık iyi mücadele verdik, güzel oyun oynadık ama kritik yerlerdeki servis hatalarımız maçın kaderini belirledi." dedi.

21. hafta erteleme maçında deplasmanda Spor Toto ile karşılaşacaklarını belirten Altan, "Spor Toto ile erteleme maçımıza çıkacağız. Yoğun bir periyottan geçiyoruz sürekli deplasmana gidip top oynamak fiziksel ve mental yorgunluk veriyor. İyi dinlenip Spor Toto maçına hazırlanıyoruz. Rakip etkili hücumculara ve iyi servis karşılayan oyunculara sahip. Onlara karşı istediklerimizi yaparak sonuç almak ve güzel bir maç izletmek istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu