Tokat Belediye Plevne'de yüzler gülüyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tokat Belediye Plevne'de yüzler gülüyor

AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Spor
Tokat Belediye Plevne'de yüzler gülüyor

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Tokat Belediye Plevne Voleybol Takımı, Galatasaray HDI Sigorta maçını kazanarak üçüncü galibiyetini aldı.

TOKAT (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Tokat Belediye Plevne Voleybol Takımı, Galatasaray HDI Sigorta maçını kazanarak üçüncü galibiyetini aldı.

Tokat ekibi, lige evinde oynadığı Sorgun Belediyespor maçıyla başladı. Tokat Belediye Plevne bu maçı 3-2 kaybetti. Ligin ikinci hafta maçında deplasmanda Arkasspor'a 3-0 yenildi.

Üçüncü hafta maçında sahasında Fenerbahçe HDI Sigorta'ya 3-0 yenilen Tokat ekibi, 4. hafta maçında da deplasmanda Halkbank'a 3-1 mağlup oldu.

Beşinci haftada, Allpower Akü Cizre Belediyespor'u evinde 3-2 yenen Tokat ekibi, ligde ilk galibiyetini aldı.

Plevne, 6. hafta maçında deplasmanda Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş'a 3-1, 7. haftada deplasmanda Spor Toto'ya 3-0 yenildi.

Tokat ekibi, 8. hafta maçında evinde karşılaştığı Bingöl Solhanspor'u 3-0 mağlup etti.

Dokuzuncu hafta maçında Altekma'ya deplasmanda 3-0 yenilen Plevnespor 10. hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yenerek ligde 3. galibiyetini aldı.

Tokat Belediye Plevne 10 hafta sonrasında aldığı 8 puan ile ligde 11. sırada yer alıyor.

Korkulan oldu! Fatih Terim'siz Galatasaray'a ağır fatura

Korkulan oldu! Fatih Terim'siz Galatasaray'a ağır fatura

 Grup liderliği, Süper Lig'e havlu attıracak! Avrupa'nın Galatasaray'a faturası çok ağır oldu

Grup liderliği, Süper Lig'e havlu attıracak! Avrupa'nın Galatasaray'a faturası çok ağır oldu

 Galatasaray'da Yeni Malatya beraberliği sonrası hedefte hakemler var: İyi niyet hissetmiyorum

Galatasaray'da Yeni Malatya beraberliği sonrası hedefte hakemler var: İyi niyet hissetmiyorum

AA / Ekber Türkoğlu - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title