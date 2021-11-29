Tokat Belediye Plevne'de yüzler gülüyor
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Tokat Belediye Plevne Voleybol Takımı, Galatasaray HDI Sigorta maçını kazanarak üçüncü galibiyetini aldı.
TOKAT (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Tokat Belediye Plevne Voleybol Takımı, Galatasaray HDI Sigorta maçını kazanarak üçüncü galibiyetini aldı.
Tokat ekibi, lige evinde oynadığı Sorgun Belediyespor maçıyla başladı. Tokat Belediye Plevne bu maçı 3-2 kaybetti. Ligin ikinci hafta maçında deplasmanda Arkasspor'a 3-0 yenildi.
Üçüncü hafta maçında sahasında Fenerbahçe HDI Sigorta'ya 3-0 yenilen Tokat ekibi, 4. hafta maçında da deplasmanda Halkbank'a 3-1 mağlup oldu.
Beşinci haftada, Allpower Akü Cizre Belediyespor'u evinde 3-2 yenen Tokat ekibi, ligde ilk galibiyetini aldı.
Plevne, 6. hafta maçında deplasmanda Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş'a 3-1, 7. haftada deplasmanda Spor Toto'ya 3-0 yenildi.
Tokat ekibi, 8. hafta maçında evinde karşılaştığı Bingöl Solhanspor'u 3-0 mağlup etti.
Dokuzuncu hafta maçında Altekma'ya deplasmanda 3-0 yenilen Plevnespor 10. hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yenerek ligde 3. galibiyetini aldı.
Tokat Belediye Plevne 10 hafta sonrasında aldığı 8 puan ile ligde 11. sırada yer alıyor.
AA / Ekber Türkoğlu - Spor Haberleri