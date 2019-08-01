Tokat Belediye Plevne'de transfer çalışmaları

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevne, iç transferde 4 oyuncusu ile sözleşme imzaladı.

1.08.2019 18:53
Tokat Belediye Plevne'de transfer çalışmaları

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevne, iç transferde 4 oyuncusu ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Semih Çelik, Bedirhan Bülbül, Atakan Topal ve Mert Tetik ile 1'er yıllık yeni sözleşme imzalandı.
Tokat ekibinin yeni sezon hazırlıklarına bu ay başlayacağı öğrenildi.

Kaynak: AA
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