Tokat Belediye Plevne'de hedef ligi en iyi pozisyonda bitirmek

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Tokat Belediye Plevne'de antrenör İlker Altan, "Hedef maçlarımızda galip gelip ligi en iyi pozisyonda bitirmek arzusundayız." dedi.

Antrenör İlker Altan, AA muhabirine, hafta sonu 24. hafta maçında sahalarında Arkas Spor'a 3-1 yenildiklerini söyledi.

Kendileri için zor bir maç olacağını bildiklerini dile getiren Altan, "Arkas'a karşı evimizde oynadığımız mücadelede istediğimiz düzeyde servis karşılama performansı gösteremedik. Kısa süreli de olsa istediğimiz oyunu sahaya yansıtabildik fakat maçın genelinde rakibimiz gücünü ortaya koydu. Elimizden geldiği kadar mücadele etmeye çalıştık fakat kaybettik. Fikstür olarak ağır bir periyottan geçiyoruz ve sıralamada bizden yukarıda olan takımlara karşı en iyi oyunumuzu sergilemek istiyoruz." dedi.

Çarşamba günü ligde erteleme maçında Altekma ile karşılaşacaklarını belirten Altan, şunları kaydetti:

"Sahamızda çarşamba günü Altekma ile oynayacağız ve bu bizim için çok önemli bir maç. Evimizde oynamanın avantajını kullanmak ve iyi hazırlanarak galip gelmek istiyoruz. İlk 8 sıra içinde yer almak için kader maçlarından birine çıkacağız diyebiliriz. Hedef maçlarımızda ise galip gelip ligi en iyi pozisyonda bitirmek arzusundayız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu