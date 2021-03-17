Tokat Belediye Plevne'de gözler kupa maçına çevrildi
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Tokat Belediye Plevne'de gözler kupa maçına çevrildi

17.03.2021 14:01 | Son Güncelleme: 17.03.2021 14:38
Tokat Belediye Plevne'de gözler kupa maçına çevrildi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Tokat Belediye Plevne'de antrenör İlker Altan, "Mevcut oyuncularla güçlü rakibimize karşı elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." dedi.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Tokat Belediye Plevne'de antrenör İlker Altan, "Mevcut oyuncularla güçlü rakibimize karşı elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." dedi.

Antrenör İlker Altan, AA muhabirine, 2020-2021 Efeler Ligi'nin tamamlandığını söyledi.

Bursa'da Kupa Voley'de maçları oynadıklarını belirten Altan, "Maçlarda iyi sonuçlar alarak bir üst tura yükseldik. Kupada çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazandık. Kupada Halkbank ile eşleştik. Oyuncularımı kutluyorum. İyi mücadele ettiler. Takım olarak moralliyiz." ifadelerini kullandı.

Kupa maçının hazırlıklarını sürdürdüklerini anlatan Altan, şöyle devam etti:

"Kupada çeyrek final maçında pazartesi günü Ankara'da Halkbank ile karşılaşacağız. Maça iyi hazırlanıyoruz. Zor bir maç olacak. Mevcut oyuncularla güçlü rakibimize karşı elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Takımımızdan Geraldo Graciano ve Jonas Kvalen bu karşılaşmada bizimle olmayacak. Her iki isim de Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki yeni kulüplerine transfer oldular."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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