10.09.2019 18:56

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, altyapı çalışmalarını inceledi.



Eroğlu, teknik işlerden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Osman Altunordu ile Çay Mahallesi Abdulfettah Caddesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ekiplerinin Çay Mahallesi'nde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Eroğlu, "Abdulfettah Caddemizde altyapı konusunda özellikle yağmur suyu kanallarını yaptık. Mahallemizde son dönemlerdeki yapılaşmalarla birlikte ciddi bir nüfus yoğunluğu oluştu. Caddemiz 500-600 metrelik bir uzunluğa sahip. Ekiplerimiz çalışmalarını tamamladıktan sonra asfaltını yapacağız. İnşallah bir hafta içinde kaldırımı ve asfaltı yapılmış bir şekilde bölgenin hizmetine açacağız." dedi.

Kaynak: AA