Tokat Belediye Başkanı Eroğlu'na ziyaret

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanvekili Fezair Tatlıdil, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nu ziyaret etti.

Tatlıdil, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ile ziyaret ettiği Eroğlu ile bir süre görüştü.

Eroğlu'na desteğinden dolayı teşekkür eden Tatlıdil, " Türkiye Güreş Federasyonu U20 Gençler Türkiye Güreş Şampiyonası Tokat Belediyesi ile beraber yapmamızdan dolayı protokolümüzü imzaladık. Tokat, güreş ve güreşçilerin yatağıdır. İnşallah güreşte Tokat'ta çok yoğun günler geçireceğiz. 2022 veya 2023 yılının başlarında büyükler kategorisinde düzenleyeceğimiz Türkiye şampiyonasını inşallah Tokat'ımızda yapacağız. Katılım daha da yüksek olacaktır." dedi.

Eroğlu da spor turizmini desteklemeye devam edeceklerini belirterek, "Fezair bey, Tokatlı bir hemşehrimiz. Bu spora gönül vermiş ve Tokat'ımızın gururu olarak federasyonumuzda başkanvekilliği yapmakta. Talebimizi kendisine ilettiğimizde Şeref başkanımızla hızlı şekilde cevap vererek Türkiye U20 Şampiyonası'nın Tokat'ta yapılmasına karar alındı. Protokolümüzü imzaladık. Tokat Belediyesi olarak bu organizasyona elimizden gelen desteği sağlayacağız." diye konuştu.