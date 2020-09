Tokat Belediye Başkanı Eroğlu esnaflarla bir araya geldi

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu esnaflarla bir araya geldi.

Eroğlu, Tokat Bakkallar Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası Başkanlığı tarafından düzenlenen programda, Meydan yeni yol ve Hızarhane Caddesi esnafıyla bir araya gelerek, bölgede sağlıklaştırma çalışmalarının yapılacağını söyledi.

Tokat Belediyesi olarak her zaman esnafın yanında yer alamaya devam ettiklerini anlatan Eroğlu, "Esnafımız zor bir süreçten geçti ve halen süreç devam ediyor. Tokatlı esnafımız her zaman çok mütevazı ve işine sahip çıkıyor. Bu yönüyle takdire şayandır. Bizim de görevimiz her zaman sizlerin yanınızda olmaktır. Esnafımız ne kadar güçlü olursa, şehrimiz de o kadara büyür ve güçlenir. Esnafımızın işine iş, aşına AŞ katmak için Meydan yeni yol esnafımızın bulunduğu sokakta restorasyon çalışmaları yapacağız. Çalışmamız tamamlandığında inanıyorum ki esnafımızın işleri daha çok canlanacaktır. Bölge esnafımıza, şehrimize hayırlı olsun." dedi.

Bakkallar Manifaturacılar Tuhafiyeciler Odası Başkanı Şaban Kaya ise göreve geldiği günden itibaren Başkan Eroğlu'nun esnafın tüm sorunlarını tek tek çözüme kavuşturduğunu dile getirerek, "Buna tüm esnaflarımız ve Tokat halkı şahittir. Meydan yeni yol bölgesi için vermiş olduğu müjdeden dolayı bölge esnafımız adına ayrıca teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu