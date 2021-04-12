Tokat Belediye Başkanı Eroğlu'dan ramazan açıklaması

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, ramazan ayıyla ilgili tedbirleri aldıklarını söyledi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, ramazan ayıyla ilgili tedbirleri aldıklarını söyledi.

Eroğlu, belediye binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, yarın başlayacak ramazanın hayırlı olmasını diledi.

Belediye olarak ramazanda 5 bin aileye kuru gıda erzak paketi dağıtacaklarını belirten Eroğlu, "Erzak dağıtımına hafta sonu başladık. 10-15 gün içinde kuru erzak dağıtımımızı bitirmeyi planlıyoruz. İhtiyaç olması halinde eklemeler yapacağız. Evlerinde yemek yapamayan yaşlı vatandaşlarımıza da sıcak yemek dağıtacağız. Şu ana kadar 500 kişi başvurdu. İftara yakın, yemekleri dağıtacağız." dedi.

Her yıl olduğu gibi bu sene de davulcuların vatandaşları sahura kaldıracağını dile getiren Eroğlu, şunları kaydetti:

"42 mahallemizde 16 davulcumuz görev yapacak. İnternetten Hacivat-Karagöz gölge oyunu, mevlitler olacak. Son günlerde sosyal medyadan duyurduğumuz çocuklara sürpriz hediyelerimiz olacak. Ramazanda oruç tuttukları gün kadar çocuklara sürpriz hediye vereceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu